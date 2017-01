Gli infortuni non fermano la Gsa: vittoria contro Forlì

UDINE - Senza quasi un quintetto intero causa infortuni (Traini, Truccolo, Castelli, Vanuzzo), la Gsa riesce ad avere ragione dell’Unieuro Forlì per 70 a 66. Una partita tiratissima, non giocata al meglio dalla Gsa nei primi due quarti, ma che gli uomini di Lardo sono riusciti a girare nella terza frazione. Mvp dei bianconeri ancora una volta 'cuor di leone' Okoye che porta a casa un’altra doppia-doppia (23 punti e 11 rimbalzi), anche se gli applausi più forti del pubblico di Cividale sono andati al giovanissimo Diop (appena 16 anni), lanciato nuovamente nel quintetto iniziale, e autore di 13 importantissimi punti nonché di 7 rimbalzi catturati.

La Gsa parte con lo stesso quintetto della trasferta vittoriosa con Recanati, ossia Nobile, Ray, Okoye, Ferrari e Diop. Inizio blando per i bianconeri che vengono sorpresi dall’inizio degli ospiti in cui si fa vedere subito il neo-acquisto Johnson che, con una bomba, porta gli ospiti sul +5 (5-10). Lardo è costretto a chiamare time-out, ma i risultati non si vedono subito perché l’Unieuro allunga con Ferri e Crockett (5-14). Udine è brava a non disunirsi e risponde con un controbreak di 7 a 0 che vede un Ray determinato (17-19).

Nel secondo quarto gli uomini di Lardo continuano sulla scia positiva di fine prima frazione e concretizzano il sorpasso con il primo cesto di Diop e con il canestro in acrobazia di Okoye (20-19). La Gsa ha un sorprendente Diop sotto canestro che segna anche il canestro del +3 ben servito da Ray (22-19), ma l’Unieuro risponde con un ottimo Crockett, incontenibile per i bianconeri, che nella sola seconda frazione segna la bellezza di 20 punti. Con due liberi l’ala americana firma il +8 per gli ospiti, prima che Ray, con la stessa moneta, porti il punteggio a metà partita sul 38 a 44.

Nella terza frazione, c’è in campo una Gsa molto più convincente (anche se con qualche 'dormita' di troppo di Ray), mentre Forlì non ha più in Crockett il suo terminale offensivo, complice anche l’ottima marcatura di Ferrari. E’ il quarto decisivo in qui Udine segna 21 punti a fronte dei miseri 9 degli ospiti. Simbolo della remuntada friulana è Okoye che, in un match in cui la Gsa ha la pessima percentuale del 19% da tre punti, mette a segno due bombe di fila di capitale importanza che spingono Udine sul +6 a fine tempo (59-53).

Nell’ultima frazione brutta in cui si segna la miseria di 24 punti in totale ed entrambe le squadre spremono fino all’ultima goccia di sudore gli uomini a disposizione. Forlì riesce a rosicchiare qualche punto con Crockett (un solo canestro per lui nei secondi venti minuti) e Rotondo (59-56), anche se non riesce ad approfittare di alcuni errori dei friulani per impattare. E’ di nuovo Diop, subentrato a un Cuccarolo poco concentrato, a mettere a segno un canestro fondamentale su assist di Okoye (63-59), prima che Johnson si faccia fischiare il quinto fallo personale su Pinton. La strada è in discesa per Udine, Ferrari e Ray fanno andare i bianconeri sul +6 (67-61), ma la partita ha ancora un sussulto perché Ferri insacca subito dopo una bomba e Rotondo da sotto riporta a -1 gli ospiti. Lo stesso Rotondo fa fallo su Pinton, il veneto dalla lunetta mette a segno i due liberi prima che, nell’azione successiva, Forlì perda palla con Crockett e Okoye segni i due punti conclusivi.



G.S.A. Udine - Unieuro Forlì 70-66 (17-19, 38-44, 59-53)

G.S.A. Udine: Stanley onyekachukwu Okoye 23 (5/10, 3/5), Allan Ray 19 (7/11, 0/7), Ousmane Diop 13 (6/9, 0/2), Michele Ferrari 8 (4/8, 0/0), Mauro Pinton 7 (1/1, 1/5), Vittorio Nobile 0 (0/3, 0/2), Gino Cuccarolo 0 (0/1, 0/0), Raphael Chiti 0 (0/0, 0/0), Tommaso Gatto 0 (0/0, 0/0), Joel Zacchetti 0 (0/0, 0/0), Andrea Traini 0 (0/0, 0/0), Manuel Vanuzzo 0 (0/0, 0/0). All. Lardo. Note: tiri liberi 12/16, tiri da due 23/43, tiri da tre 4/21.

Unieuro Forlì: Jeffrey Crockett 27 (7/10, 3/4), Melvin Johnson 13 (5/5, 1/6), Michele Ferri 8 (1/3, 2/6), Davide Reati 7 (2/3, 1/6), Simone Pierich 6 (1/1, 1/3), Paolo Rotondo 5 (2/2, 0/0), Davide Bonacini 0 (0/3, 0/3), Francesco Paolin 0 (0/2, 0/0), Simone Ravaioli 0 (0/0, 0/0), Iba koite Thiam 0 (0/0, 0/0). All. Valli. Note: tiri liberi 6/8, tiri da due 18/29, tiri da tre 8/28.