Torrenti, Premio Nonino celebra Mediterraneo che vogliamo

RONCHI DI PERCOTO - «Il premio Nonino sa intercettare tematiche che rilanciano l'importanza delle nostre radici, delle tradizioni, il valore del rispetto della terra e dei suoi frutti, con un sguardo estremamente contemporaneo, attuale, capace di muovere con intelligenza e profondità le nostre coscienze: quest'anno, in particolare, ho apprezzato la scelta del premio all'archeologo e accademico Broodbank che con la sua opera che indaga il Mediterraneo antico indica un modello di convivenza che oggi dobbiamo ricostruire».

Così l'assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti, commentando la scelta della Giuria del Premio Nonino 2017 che ha riconosciuto nell'opera di Cyprian Broodbank, «un capolavoro della ricerca archeologica storica e geografica sulla storia del Mediterraneo che, con una scrittura accattivante, propone in oltre seicento pagine preistoria ed evoluzione del 'Mare nostrum', aprendoci squarci di modernità nelle remote relazioni tra i popoli mediterranei, un universo che ci aiuta a indagare il mondo globalizzato».

«Credo che questo testo importante, una ricerca poderosa che l'autore, un britannico che definirei persona 'innamorata' della nostra cultura, ha portato avanti per anni con rigore e ha poi trasposto in una forma molto piacevole a leggersi, sia uno strumento prezioso per comprendere quello che dobbiamo essere: i continui conflitti devono essere superati, ricomposti, per costruire un futuro di pace e di sviluppo comune», ha affermato Torrenti, anche assessore alla Solidarietà. «Pregio di questo premio, e ciò va a merito della famiglia Nonino, è che la giuria oltre a scegliere a ogni edizione personalità e opere di estrema qualità e originalità, compie il suo lavoro in una totale autonomia e ciò nel panorama dei premi letterari internazionali non è per nulla un aspetto scontato. Credo che questa assoluta libertà sia uno dei segreti del successo inossidabile di questo premio», ha concluso Torrenti.

Nel ringraziare giuria e famiglia Nonino per "dare sostegno al mondo della mente", Broodbank nella sua relazione ha indicato il Mediterraneo antico come un "modello di mobilità, incontri, fluidità e flussi" che contrasta con la realtà odierna spesso xenofoba e dalla difficile convivenza tra identità. «Ci troviamo nei pressi di Udine, un posto tra le Alpi e il mare: quale luogo migliore per affermare che siamo - qualsiasi cosa possano credere i miei compatrioti - ancora tutti europei?», ha affermato l'accademico britannico. Assieme a Broodbank, la giuria del Percoto ha premiato lo scrittore francese Pierre Michon (Premio internazionale), il filosofo John Gray (Premio Maestro del nostro tempo), l'agronoma Isabella Dalla Ragione (premio Risit d'Aur, Barbatella d'oro).