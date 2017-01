All’Abbazia di Rosazzo il corso di potatura delle rose

CORNO DI ROSAZZO - La Fondazione Abbazia di Rosazzo organizza un corso di potatura delle rose, in due giornate, sabato 18 e domenica 19 febbraio, tenuto da Paolo Melissi, coordinatore dei corsi di potatura al prestigioso Roseto Botanico Gianfranco e Carla Fineschi di Cavriglia (Arezzo). La collaborazione era iniziata alcuni anni fa ed è stata suggellata con la messa a dimora nel roseto dell’Abbazia di alcune varietà rare nell’aiuola Fineschi, così come nel Roseto Fineschi in Toscana è presente un esemplare di Rosa di Rosazzo, una rosa autoctona.

Il corso

Paolo Melissi, con un intervento teorico e pratico, ci accompagnerà nell’affascinante mondo delle rose, con indicazioni utili sulla potatura e la cura di questi fiori nei mesi invernali, in preparazione di una splendida fioritura primaverile.

Il corso si articola in due livelli

La prima giornata, sabato 18 febbraio (livello 1), è dedicata a chi si avvicina per la prima volta alla potatura delle rose o ha conoscenze di base. La seconda giornata, domenica 19 febbraio (livello 2), è dedicata a chi ha frequentato il livello 1 o ha già conoscenze pregresse o avanzate. È consigliata la partecipazione a entrambe le giornate, ma si può partecipare anche a una singola giornata. Il corso, che si svolgerà all’Abbazia di Rosazzo (Manzano) con una parte teorica al mattino e una parte pratica al pomeriggio, è a numero chiuso. Le iscrizioni si raccolgono fino al 30 gennaio 2017. La scheda di iscrizione, con informazioni sui costi e le modalità di partecipazione, da inviare via e-mail a fondazione@abbaziadirosazzo.it, si può scaricare su www.abbaziadirosazzo.it.

Per maggiori informazioni, è possibile contattare la Fondazione Abbazia di Rosazzo: 334 6268296 | fondazione@abbaziadirosazzo.it |