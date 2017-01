A Prepotto arriva la terza Marcia dello Schioppettino

PREPOTTO – Torna, domenica 26 febbraio, a Prepotto, la terza Marcia dello Schioppettino. Una nuova edizione organizzata dalla Pro Loco e dal Comune. Il ritrovo è previsto alle 8 in via XXIV maggio 19, proprio a Prepotto. L’evento durerà circa fino alle 14.

Da 3 a 19 chilometri

Sarà certamente una bellissima occasione per conoscere nuovamente le colline che circondano il paese o per passeggiare in luoghi che già si conoscono ma che non perdono il loro fascino. Il percorso (a scelta fra 3 a 19 chilometri) condurrà tra i vigneti e le colline della zona allungandosi verso Albana, salendo verso il castello e i boschi circostanti con nuove tappe per il ristoro.

Per informazioni: www.prepottoproloco.it