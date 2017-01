Arredo: la richiesta di professionisti c'è, mancano gli studenti

UDINE - Sarà perché in Friuli non fa 'tendenza', ma il mondo dell’arredo stenta ad attrarre i giovani nella formazione specifica per il comparto. Eppure c’è «fame» di figure professionali qualificate e specializzate, sempre più richieste dalle aziende del territorio da inserire nelle aree produttive. Lo segnalano i dirigenti delle scuole della regione in cui si formano i futuri tecnici del legno e dell’arredo. Uno squilibrio, dunque, tra domanda del mercato e offerta scolastica: la scarsa disponibilità di figure professionali non risponde alla forte richiesta di lavoro espressa dalle imprese del legno-arredo. Tutta colpa di un pregiudizio, che in Friuli vede legato questo tipo di formazione ad occupazioni di 'bassa' professionalità, una valutazione ormai anacronistica. I tempi sono cambiati: gli studenti formati verranno impegnati invece nel design e nella progettazione, come tecnici od operatori, a seconda della scuola scelta, inseriti in team di lavoro o nelle linee produttive del comparto arredo, legno e sedia.

«I dati del sistema arredo regionale parlano chiaro - dichiara il direttore del Cluster arredo e sistema casa Carlo Piemonte -. Su un campione di 130 aziende si segna un +7,2% nel fatturato. Segnale che la produzione è ripartita e c'è necessità di professionalità tecniche per far crescere ancora di più il nostro comparto. Sulle nuove assunzioni, in entrambi i distretti abbiamo rilevato una forte crescita con un +78% nella sedia e +89% nel mobile rispetto al 2014 e da un nostro recente studio emerge come il tecnico sviluppo prodotto e l'export manager siano le figure più ricercate».