La Protezione Civile comunica una nuova allerta meteo

FVG – La protezione Civile del Fvg ha lanciato una nuova allerta meteo, dalle 23 del 30 gennaio, fino alla mezzanotte del primo febbraio. Come già avvenuto settimane fa, nelle prossime ore e nei giorni a seguire, potranno riscontrarsi delle problematiche legate alla formazione di ghiaccio al suolo.

Ecco cosa attendersi

Da quanto si legge in una nota: «Una depressione sulla Germania convoglia correnti umide da Sud-Ovest verso il Nord Italia a partire da martedì, quando il suolo sarà ancora freddo specie sulle zone interne della regione». Ecco dunque che da martedì 31 gennaio, in particolare, saranno probabili deboli precipitazioni sparse e formazione di ghiaccio al suolo nei fondivalle, possibile localmente anche sull'alta pianura. La neve sarà possibile oltre i 300,500 metri. Ad essere interessate dall’allerta saranno in particolare le province di Udine, Pordenone e Gorizia (in particolare la zona del bacino dell’Isonzo).