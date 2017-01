Un nuovo ristorante giapponese in via Poscolle

UDINE – Nuova apertura in città. In via Poscolle ha aperto una ristorante giapponese della catena ‘Yuxi’, già presente a Monfalcone, Gorizia, Mestre e Chioggia. Un locale che offre non solo servizio al tavolo ma anche take away.

Molto ricco il menù del locale, con oltre 140 piatti tra pietanze fredde e calde, con la possibilità di usufruire anche dei ‘menù extreme’, cioè della formula ‘mangi tutto quello che vuoi e il prezzo non cambia’.

Un’apertura che rivitalizza via Poscolle, ma che fa sorgere il dubbio sull’opportunità di avviare un’attività di ristorante giapponese in una città dove offerte di questo tipo non mancano: viale Duodo, viale Ledra, viale Trieste, via Ungheria, via San Daniele, piazza XX Settembre, viale Volantari della Libertà.