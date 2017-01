L’insolito tour di Lorenzo Tempesti

UDINE - Doppio appuntamento per il ‘While the others tour’ di Lorenzo Tempesti, compositore udinese che suona raramente in blasonati locali o famosi teatri, bensì si presenta come ‘pianista di strada’ che si esibisce nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti e nei locali che mettono un pianoforte a libera disposizione del pubblico. Questa volta è il turno del Centro commerciale ‘Le manifatture’ di Gemona del Friuli e del complesso di sale prova e studio di registrazione ‘Tune Music Lab’ di Pordenone (via Udine 128).

Gemona

Il primo concerto si svolgerà sabato 4 febbraio, alle 17.30, nell’atrio del centro commerciale, nel quale troverà spazio un elegante pianoforte a coda: Lorenzo Tempesti presenterà i brani del suo ultimo cd e a seguire incontrerà il pubblico durante l’happy hour organizzata dal bar del Centro.

Pordenone

Il secondo appuntamento è per domenica 5 febbraio, alle 19, a Pordenone. Anche in questo caso la formula è quella dell’aperitivo in musica.

Ulteriori informazioni e ascolti musicali si possono trovare nel nuovo elegante sito dell’artista, pubblicato pochi giorni fa: www.lorenzotempesti.com.