Saf chiede un parere sul servizio ai suoi viaggiatori

UDINE - Saf ‘intervista’ gli utenti per sondare la loro soddisfazione sul servizio fornito. Lo fa online, fino a fine febbraio, attraverso l’indagine di customer satisfaction che l’azienda di trasporto pubblico locale propone ogni anno; si tratta di un’occasione per i passeggeri di esprimere la loro opinione, preziosa per Saf per valutare e migliorare eventualmente il servizio, e aumentare così la soddisfazione dei clienti.

Il questionario, anonimo, può essere compilato cliccando il banner in home page. Le domande riguardano la rete dei servizi e la copertura oraria, il tempo di viaggio e la facilità d'uso, la sicurezza e l’affidabilità, il comfort dei mezzi, il rispetto dell'ambiente e la valutazione del personale.

Il feedback raccolto farà da base per le strategie d'azione e di intervento della Saf non solo per migliorare la qualità dei servizi, ma anche per eventuali cambiamenti nel generale contesto operativo.