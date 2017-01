Martedì da … Cinema!

UDINE – Una giornata all’insegna del cinema, ecco due ‘eventi speciali’ in programma in città.

‘Il Trovatore’

Martedì 31 gennaio alle 20.15 arriva al cinema Centrale, in diretta live da Londra, ‘Il Trovatore’, il capolavoro indiscusso di Giuseppe Verdi nella nuova versione approntata per la scorsa stagione da David Bösch, e con la direzione d’orchestra di Richard Farnes. Tariffe speciali: biglietto intero 12 euro, ridotto 10 euro (prevendita attiva on-line e presso la cassa del cinema Centrale). Per maggiori informazioni sul programma consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.

‘Gli Ultimi’

In occasione dell’anniversario della sua prima proiezione pubblica – il 31 gennaio 1963 al Cinema Centrale – torna eccezionalmente in sala, per una sera soltanto e con i sottotitoli inglesi, ‘Gli Ultimi’ di padre David Maria Turoldo e Vito Pandolfi, film manifesto sulla vita dei contadini nel Friuli degli anni Trenta. A introdurre, martedì 31 gennaio, alle 20, al Cinema Centrale, il film e la rivista sarà lo stesso Goffredo che condividerà con gli spettatori anche il suo pensiero sulla terra e sulla cultura friulane. La versione de Gli Ultimi che si vedrà sullo schermo del Centrale è quella «lunga» cioè quella presentata nel 1962 dagli Pandolfi e Turoldo alla Mostra del Cinema di Venezia e rimasta sinora inedita. Per informazioni, consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare il numero 0432/227798.