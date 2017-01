Una straordinaria serata con ‘Tre uomini di parola’

OSOPPO - Dopo il grande successo della precedente edizione, sabato 4 febbraio, alle 20.45, si aprirà il sipario sull’attesissimo spettacolo 'Tre Uomini di Parola' seconda edizione, il nuovo appuntamento per la stagione Grandi Ospiti di Anà-Thema al Teatro della Corte di Osoppo. La data dello spettacolo, precedentemente annunciata il 28 gennaio è stata posticipata al 4 febbraio per impegni degli artisti.

Maieron, Capuozzo e Corona

Musica, arte e parola si fonderanno in un'unica serata dando vita ad una chiacchierata teatrale tra lo scrittore, scultore e alpinista Mauro Corona, il giornalista Toni Capuozzo e il cantautore carnico Gigi Maieron. Si parlerà di ambiente, della crisi economica, del rapporto dell'uomo con la natura, delle proprie radici in un susseguirsi di voci e note. La scena si apre su un'ipotetica osteria, con tanto di tavolino e fiaschetto di vino dove i tre protagonisti chiacchiereranno a braccio sulle vicende della vita quotidiana. I tre «uomini di parola» porteranno sul palco anche tutta la loro amicizia e confidenza esprimendo un legame che solo un affetto sincero e di lunga data può raccontare.

Improvvisazione

Molti saranno gli argomenti trattati durante la serata e per gli spettatori sarà come essere seduti insieme a loro a quel tavolo a sorseggiare un buon vino. Toni, Gigi e Mauro sono tre uomini diversi tra loro, ma accomunati dalla provenienza della stessa terra e ed animati dallo stesso spirito impegnato; e nel segno di questa comunanza di ideali, si ritrovano per trasmettere un patrimonio di esperienze con semplicità e originalità. Il contatto tra i protagonisti ed il pubblico sarà diretto, senza scalette: tutto è rigorosamente improvvisato per dare alla serata ampia libertà di dialogo.

Info e prenotazioni: 04321740499 | 345.3146797 | info@anathemateatro.com | www.anathemateatro.com |

Biglietto intero 12 euro – ridotto 10 euro |