Welfare: la Fondazione Friuli stanzia 400 mila euro con il ‘Bando Anziani’

UDINE – Per attenuare gli effetti connessi all’invecchiamento della popolazione in una società in cui l’aspettativa di vita si allunga, la Fondazione Friuli (ex Fondazione Crup) delibera per il quinto anno consecutivo il bando ’Assistenza agli anziani’, riconfermando il proprio impegno nel favorire il benessere e contrastare le fragilità sociali. Un plafond di 400 mila euro per co-finanziare iniziative e progetti volti a migliorare la capacità ricettiva e l’offerta dei servizi delle strutture di accoglienza, nonché a favorire la domiciliarità delle persone anziane. Scadenza 27 febbraio.

​​Novità, i destinatari

La principale novità dell’edizione 2017 riguarda i soggetti destinatari; oltre agli ambiti distrettuali e alle case di riposo, il bando si rivolge anche ai centri diurni. Queste strutture semiresidenziali offrono diversi servizi di natura socio-assistenziale agli anziani, con l'obiettivo di favorire il mantenimento della loro autonomia. Le strutture destinatarie del bando potranno richiedere contributi per l’acquisto di arredi e attrezzature, nonché di automezzi per migliorare il servizio di trasporto. Saranno inoltre inclusi progetti che prevedono servizi di assistenza domiciliare e di accoglienza diurna. Il contributo massimo per ciascun progetto selezionato sarà di 20.000 euro e potrà coprire fino al 50% dei costi preventivati. In presenza di accordi di rete l’importo potrà essere raddoppiato.

Il bando è disponibile sul sito della Fondazione Friuli alla pagina bandi. Le domande di contributo dovranno essere presentate online compilando l'apposito modulo ROL.