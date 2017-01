Torna il ‘Mercatino internazionale della bontà’, a sostegno di Operation Smile

MARTIGNACCO - Si sono ufficialmente riaperte le iscrizioni per partecipare alla quattordicesima edizione del ‘Mercatino Internazionale della Bontà’, iniziativa benefica che coinvolge bambini e ragazzi delle scuole del Friuli Venezia Giulia, Austria, Croazia e Slovenia che per un giorno vestono i panni di imprenditori etici. Partecipare è semplice, basta inviare la scheda di adesione presente sul sito www.mercatinodellabonta.eu alla segreteria organizzativa via fax al numero 0432.544407 o via e mail all’indirizzo segreteria.mercatino@cittafiera.it.

Per la sua quattordicesima edizione, in agenda domenica 5 marzo, il Mercatino Internazionale della Bontà desidera riconfermarsi un appuntamento di festa in grado di far incontrare i ragazzi di diverse nazionalità per trasmettere l’importanza del valore del rapporto tra etica ed economia ed unire aspetti ludici ed educativi.

Beneficenza

A ospitare l’evento come di consueto il centro commerciale Città Fiera che si trasformerà per una domenica in una grande piazza animata dai giovani studenti intenti a vendere piccoli oggetti realizzati a mano o giocattoli non più usati. I giovani protagonisti suddivideranno poi il profitto raccolto con le vendite tenendo per sé il 70% dei proventi e devolvendo il 30% alla Fondazione Operation Smile Italia Onlus, così come la cifra simbolica di 10 euro necessari per affittare lo spazio espositivo e di vendita.

Spettacolo

Inoltre anche quest’anno il ‘Mercatino Internazionale della Bontà’ è arricchito dalle esibizioni degli ’Ambasciatori Junior’, curate dai ragazzi delle scuole. In sintesi, tutti i partecipanti saranno chiamati a indossare i panni di ‘ambasciatori’ della propria terra natia, svelandone l’identità e l’ospitalità attraverso balli, canti popolari, proverbi e rappresentazioni teatrali.