Aquileia: sfuma il sogno di capitale italiana della cultura 2018

ROMA - La corsa per ‘Capitale italiana 2018’? Certamente un bel sogno per la nostrana Aquileia, un sogno che però è sfumato il 31 gennaio, alle 15.30 circa, quando il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, Dario Franceschini, ha dato l’annuncio: «Capitale italiana della cultura 2018 è Palermo».



C’era anche l’affascinante Aquileia tra le 10 finaliste. Le altre città in lizza erano Alghero, Comacchio, Erice, Ercolano, Montebelluna, Palermo, Recanati, Settimo torinese e Trento. Le finaliste sono state scelte all'unanimità dalla giuria presieduta da Stefano Baia Curioni tra le 21 città partecipanti.

Alla vincitrice, Palermo, verrà assegnato un contributo di 1 milione di euro e l'esclusione delle risorse investite nella realizzazione del progetto dal vincolo del patto di stabilità. Il titolo è stato istituito dalla legge Art Bonus sulla scia della vasta e virtuosa partecipazione di diverse realtà italiane al processo di selezione per individuare la Capitale europea della cultura 2019.