A Udine arriva il primo Let’s Toast di Italia!

UDINE - Il 'toast che non ti aspetti' inaugura al centro commerciale Città Fiera di Udine. Apre – primo in Italia – Let’s Toast, il nuovo format del Gruppo di ristorazione CIR food che, forte del successo di Expo2015, decreta la 'rivincita del pane in cassetta' strizzando l’occhio sia ai nuovi consumatori, compresi in una fascia d’età tra i 15 e i 35 anni, i cosiddetti 'millennials', che alle famiglie che qui potranno trovare una proposta gastronomica golosa e al tempo stesso genuina.

Anche vegan e dolci

In uno spazio di 40 metri quadrati, prenderanno forma gustosi toast con un assortimento di ingredienti Dop e Igp da provare in combinazione a 4 tipi di pane: bianco, integrale, multicereali e vegano. Oltre 30 i possibili abbinamenti: dal Bismarck al Vegan fino alle farciture dolci con gelato e frutta fresca. Arricchiranno il menu anche insalate miste, macedonie e freschi smoothies. La toasteria 'fast casual' Let’s Toast del Centro commerciale Città Fiera si trova al piano terra nella Food&Express Plaza. Il locale è aperto da lunedì a domenica dalle 11 alle 20.30, venerdì fino alle 22.30.