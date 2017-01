Un incendio danneggia uno stavolo e due case a Rigolato

RIGOLATO - Un incendio di vaste dimensioni è scoppiato all'alba di martedì in uno stavolo di Rigolato e si è propagato rapidamente ai tetti delle due abitazioni vicine. Due famiglie sono state evacuate.

Il rogo, scoppiato probabilmente per cause accidentali in corso di accertamento da parte dei Vigili del Fuoco, ha completamente distrutto lo stavolo in legno, adibito a deposito di vino e bibite. Le fiamme si sono subito estese ai tetti delle due abitazioni vicine, due edifici tre piani, ora inagibili. Le famiglie residenti sono uscite in tempo senza riportare conseguenze.

Sul posto per domare l'incendio sono intervenuti i Vigili del Fuoco con personale volontario di Rigolato e Cercivento, dei distaccamenti di Tolmezzo e Gemona del Friuli, del Comando Provinciale di Udine e con una squadra di supporto da Pieve di Cadore. I Vigili hanno lavorato per buona parte della giornata per domare completamente l'incendio e smassare il materiale. I danni sono ingenti.