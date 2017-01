Spaccata al caffè Neruda di piazzale Valle del But

UDINE – Ennesima spaccata in città. Questa volta, a farne le spese è il caffè Neruda di piazzale Valle del But, a Udine. Un locale (anche ricevitoria Sisal e corner slot) preso di mira già una decina di volte tra furti e tentati furti.

Per questo il titolare, Michele Comentale, ha affidato a Facebook il suo sfogo dopo l’ennesima vetrina distrutta. Dopo aver ringraziati tutti coloro che gli hanno dimostrato la propria vicinanza, ha scritto: «Non ci si abitua mai a veder violentato la propria attività, il luogo dove ogni giorno si mettono l'impegno e il sorriso per accogliere al meglio i propri clienti e amici. Ci si rimbocca le maniche e si continua...Ma un’accusa-denuncia la voglio fare. Siamo indifesi e abbandonati a noi stessi: parlo anche dei miei colleghi e delle attività vicine. E’ un conteggio a chi ha avuto più furti».

Comentale si rammarica per l’atteggiamento delle forze dell’ordine: «C'è apatia e arrendevolezza da parte delle forze che dovrebbero vigilare e proteggerci, o almeno è quello che ho percepito sia dagli agenti intervenuti che da quelli che si sono occupati della stesura della denuncia – continua l’esercente –. Non possono non esserci delle responsabilità politiche per questa situazione. Che abbiano il coraggio di ammettere la loro incapacità e di prendere provvedimenti per questa situazione di degrado continuo della città».