Incidente stradale: in 4 all'Ospedale, due le vetture coinvolte

UDINE - E’ di quattro feriti il bilancio di un incidente che si è verificato attorno alle 7.30 del 31 gennaio lungo viale dell'Emigrazione. I due veicoli coinvolti - una Fiat Punto guidata da P.D., ragazzo dell’88 residente a Noto (Sr), e un VW Touareg, condotto da un uomo del ’69, di nazionalità albanese, residente a Udine, M.A. - stavano percorrendo il viale in direzione di via Pasolini.

Le cause sono ancora in fase di accertamento

All’altezza dell’incrocio fra le due vie il tamponamento, le cui cause sono in corso di accertamento. A seguito dell’impatto, tutti sono stati trasferiti al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia per accertamenti: assieme ai due conducenti, infatti, c’erano anche G.G., 27enne residente a Noto, a bordo della Punto e C.V. del 1964, di nazionalità albanese, residente a Udine, che invece era sul VW Touareg. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco per la bonifica del manto stradale e la messa in sicurezza dei veicoli, con loro un'ambulanza del 118 e la pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso.