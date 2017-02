Le fasi lunari di febbraio, eccole qui spiegate nel dettaglio

FVG - Le fasi lunari ci guidano nella ciclicità della vita e conoscerle significa avere la chiave per interpretare noi stessi e il mondo in modo diverso. Da sempre la Luna è cara a poeti, sognatori e astrologi, ma un po’ tutti ci scopriamo con il naso all’insù a guardarla per poi restarne affascinati.

Le fasi

Il mese di febbraio inizia con la Luna Crescente in Toro, la Luna Piena sarà invece in Leone, in Sagittario quella Calante, la Luna Nuova sarà invece nel segno dei Pesci. Ecco qui tutti i dettagli e cosa aspettarsi.