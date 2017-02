Cioccolatiamo: a Udine la festa più golosa dell’anno!

UDINE - Torna Udine in Cioccolato - CioccolaTiAmo, la manifestazione tutta dedicata al cioccolato rigorosamente artigianale, diventata ormai una tradizione per la città e per tutti i golosi. L’appuntamento, organizzato dalla Flash srl in collaborazione con il Comune di Udine, si svolgerà da venerdì 3 a domenica 5 febbraio nella tensostruttura riscaldata disposta in piazza Duomo, dalle 9 alle 20 e anche in caso di maltempo si potrà assaggiare, ammirare e comprare tutto ciò che ruota attorno al mondo del cioccolato.

Molti espositori

Saranno 15 gli espositori che per tre giorni proporranno il cioccolato in tutte le sue declinazioni: praline, tavolette, spezzati, dragées, soggetti, cioccolata in tazza aromatizzata, utensileria della vita quotidiana riprodotti in cioccolato fondente purissimo, tartufi, dolci lievitati a base di cioccolato, liquori, frutta tuffata nel cioccolato fondente e al latte, spalmabili… e non mancherà lo stand con prodotti adatti anche a celiaci e vegani. I maestri cioccolatieri arriveranno da tutta Italia: Piemonte, Lombardia, Veneto, Umbria e naturalmente dal Friuli Venezia Giulia. Inoltre, saranno presenti anche produttori di cioccolato dalla Francia.

Venerdì 3 febbraio

Nel ricco calendario anche la collaborazione con la Federazione italiana di pasticceria gelateria e cioccolateria (Fipgc) del Friuli Venezia Giulia: venerdì 3 febbraio dalle 10 Vincenzo Aiello, delegato del Fvg per la Fipgc, apre le porte del laboratorio dimostrativo e degustativo del cioccolato.

Sabato 4 febbraio

Dalle 10 apertura laboratorio »chocofamily» a cura di Vincenzo Aiello e Daniela Rossi della fipgc fvg con l'auto dei ragazzi delle scuole alberghiere fvg. Dalle 14 alle 17 tutti i bambini sono invitati a partecipare al laboratorio per creare con loro i biscotti al cioccolato.

Domenica 5 febbraio

Dalle 10 inizia il concorso per selezioni regionali per il campionato italiano di pasticceria e cake design a cura della Fipgc, per poter partecipare ai campionati italiani del 2018 a Milano. Alle 11 chocoshow a cura del pasticcere Enzo Cragnolini, che si esibirà in diretta con la lavorazione del cioccolato. Dalle 12 alle 14 show cooking a cura dello chef Maurizio Fantuzzi della Fic (federazione italiana cuochi Fvg) con le applicazioni del cioccolato in cucina. Alle 15 le premiazioni del concorso pasticceria e alle 17 inizierà lo show design a cura di Anna Sweet Design della Fipgc Fvg.

I cioccolatieri del futuro

Durante la manifestazione saranno presenti anche alcuni allievi delle scuole professionali del Friuli Venezia Giulia. Le degustazioni saranno con offerta libera e le opere che verranno presentate al concorso saranno messe all’asta: il complessivo ricavato sarà devoluto interamente al reparto pediatrico dell’Ospedale di Udine.