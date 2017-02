Cosa succede in città? Scopriamolo insieme!

UDINE – Ecco alcuni degli appuntamenti in programma il 2 febbraio, a Udine e provincia.

Visi(On)Jazz

Giovedì 2 febbraio alle 20.30 al bar del Visionario Gianpaolo Rinaldi (piano), Mattia Magatelli (contrabbasso e basso elettrico), Andrea Pivetta (batteria) daranno vita al nuovo progetto ‘Dorothy’s Band’, rivisitazione in chiave jazz di generi musicali più disparati. Il concerto sarà ad ingresso libero. Visi(On)Jazz è organizzato dal Visionario in collaborazione con Nevio Zaninotto. Tutti i concerti hanno inizio alle 20.30 e sono ad ingresso libero. Per maggiori informazioni consultare www.visionario.movie oppure Facebook.

Il Club Tileggounastoria fa tappa nella biblioteca di Cussignacco

Proseguono gli appuntamenti con le letture per bambini nelle biblioteche cittadine. Giovedì 2 febbraio, dalle 17 alle 18, i lettori volontari del Club Tileggounastoria faranno tappa nella biblioteca di via Veneto 164 a Cussignacco. I piccoli partecipanti potranno ascoltare le storie più belle, scelte dal catalogo Nati per leggere. Come di consueto sarà riproposta la collaudata formula che prevede il laboratorio di attività creative ed espressive, collegato alle storie e realizzato in collaborazione con l’associazione culturale San Lazzaro. La partecipazione è libera ed è dedicata ai bambini dai 4 agli 8 anni. Per ulteriori informazioni telefonare al numero 0432/1272585, o consultare il sito www.sbhu.it/udine, oppure rivolgersi direttamente alla sezione Ragazzi in Riva Bartolini 3.

Al Teatrone

Non era ancora accaduto che Gabriele Lavia, uno dei protagonisti più intensi e amati del teatro contemporaneo, calcasse il palcoscenico del Giovanni da Udine con una pièce di Luigi Pirandello. Ora questo incontro fra grandissimi si fa realtà: giovedì 2, venerdì 3 e sabato 4 febbraio, con inizio sempre alle 20.45, andrà infatti in scena ‘L’uomo dal fiore in bocca… e non solo’, nell’allestimento firmato dalla Fondazione Teatro della Toscana in coproduzione con il Teatro Stabile di Genova. Biglietti disponibili alla biglietteria del Teatro (via Trento 4 – Udine) dalle 16 alle 19 eccetto domenica e giorni festivi. 0432 248418, biglietteria@teatroudine.it. Biglietteria attiva anche al temporary ticket store del teatro presso la Libreria Feltrinelli di via Canciani a Udine (il mercoledì con orario 10-13 e 13.30-18) e online dai siti www.teatroudine.it e www.vivaticket.it..

La parola padre è uno spettacolo di donne

Il regista Gabriele Vacis unisce in scena sei donne di quattro diversi Paesi e culture e le mette a confronto nella loro relazione con la figura paterna. Tutte hanno conti in sospeso con la loro patria, tutte hanno questioni aperte con i loro padri. In quanti modi si può dire padre? In quanti modi si declina la relazione con questa figura di riferimento, in presenza o in assenza? Immagini, danze, musiche, dialoghi e parole frullano identità impossibili, mobili, fluide. Uno spettacolo emozionante e poetico, in scena il 2 febbraio al Teatro Pasolini di Cervignano, alle 21.