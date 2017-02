Aperte le iscrizioni alla Maratonina 2017

UDINE - Sono aperte le iscrizioni alla Maratonina Internazionale Città di Udine 2017, in programma il 17 settembre. Fino al 30 giugno, il costo di adesione alla gara, giunta alla diciottesima edizione, sarà di 15 euro (compresi i gadget). La novità di quest’anno sarà il tracciato di gara, che percorrerà per la prima volta il centro del Comune di Moimacco, quindi 'taglierà' un pezzo della statale regalando agli atleti un percorso ancora più vario e suggestivo.

E’ possibile iscriversi on-line su EnterNow (www.enternow.it). L’iscrizione può essere effettuata anche nella sede dell'Associazione Maratonina Udinese oppure all'indirizzo iscrizioni@maratoninadiudine.it. La scheda (disponibile sul sito dell'associazione) deve essere compilata e firmata ed è necessario allegare anche la distinta di avvenuto pagamento. L'Associazione Maratonina Udinese, presieduta da Paolo Bordon, è impegnata anche nell'organizzazione del quinto Campionato europeo paralimpico Inas di mezza maratona, per disabili intellettivi. L'Inas European Half Marathon Championship si terrà a Udine, il prossimo mese di settembre, in contemporanea alla Maratonina. Oltre una quarantina gli atleti attesi, che arriveranno in città l’11 settembre per allenarsi, con sei giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la Mezza maratona.

L'11 e 12 febbraio, intanto, l'Associazione Maratonina sarà ospite all'expo della Giulietta & Romeo Half Marathon di Verona per presentare la competizione udinese. Sabato 11 febbraio, dalle 9.30 alle 19.30, sarà allestito uno stand all’interno dell'area expo della manifestazione, vicino alla zona per il ritiro dei pettorali. Per tutti coloro che si iscriveranno prezzo bloccato a 15 euro. Per informazioni scrivere a info@maratoninadiudine.it