Eventi in città: nel 2017 il centro storico ospiterà 9 fiere tematiche

UDINE - Dall'artigianato al cioccolato, dai fiori alle specialità agroalimentari. Anche quest'anno l'offerta di eventi fieristici in programma nel centro storico di Udine spazia attraverso diversi settori merceologici. Nella seduta di martedì, 31 gennaio, la giunta comunale ha approvato il calendario 2017 delle manifestazioni fieristiche che saranno ospitate nella zona pedonale delle vie Cavour e Savorgnana, e nelle piazze Duomo, Matteotti, Belloni e Primo Maggio. «Al di là degli eventi fieristici, che raccolgono sempre un buon successo di pubblico – sottolinea l'assessore alle Attività produttive e turistiche, Alessandro Venanzi –, per questo 2017 abbiamo in programma un ricco calendario di appuntamenti con manifestazioni consolidate, ma anche nuove iniziative da cui ci aspettiamo un forte ritorno dal punto di vista delle presenze. Come abbiamo fatto dall'inizio del mandato anche quest'anno aumenteremo il numero di eventi portando un 20% in più di appuntamenti, in particolare coinvolgendo spazi del centro finora meno utilizzati, come piazza Primo Maggio per i grandi eventi e piazza Duomo per i piccoli mercati. Il programma di tutte le manifestazioni del 2017 sarà svelato prossimamente».

Si comincia a marzo

Il primo appuntamento fieristico è in programma il 5 marzo in piazza Primo Maggio con il mercatino da Forte dei Marmi, dedicato a prodotti artigianali e alimentari. Sempre Giardin Grande ospiterà, dal 10 al 12 marzo, la fiera «Legumi che passione!», curata dalla ditta Veneto a tavola sas. Prodotti artigianali e alimentari saranno protagonisti anche dal 23 al 26 marzo in via Savorgnana con l'evento «Perle d'Italia», a cura della New Eventi.

Ad aprile

Dal 13 al 17 aprile il calendario prevede poi l'appuntamento fieristico «Pasqua in città – Udine in fiore». L'evento, curato da Flash srl, si terrà in via Savorgnana, via Cavour, piazza Duomo e piazza Matteotti.

Il programma di maggio

In via Savorgnana si svolgeranno altre due fiere dedicate ai prodotti artigianali e alimentari del Belpaese: «L'Italia dei sapori», in programma dal 3 al 7 maggio, e «Girando l'Italia», che si svolgerà dal 6 all'8 ottobre.

Poi a ottobre

Piazza Matteotti ospiterà invece dal 20 al 22 ottobre «Veni, Vidi, Gusta», a cura dell'associazione Le nostre Piazze.

A novembre

Tra gli appuntamenti più golosi spicca poi «Cioccolato Love», in programma in piazza Duomo, via Savorgnana e via Cavour dal 3 al 5 novembre. Chiuderà il calendario fieristico 2017 l'appuntamento «I mercanti del gusto e delle tradizioni», che si svolgerà in via Savorgnana dal 16 al 19 novembre.