'I profili dell’assassino': presentazione alla Libreria Friuli

UDINE - Venerdì 3 febbraio, alle 18 alla Libreria Friuli, in via dei Rizzani 1, a Udine, si terrà la presentazione del thriller 'I profili dell’assassino', edito da Meridiano Zero. Il romanzo è la seconda opera letteraria dell’autore friulano Riccardo Cesca, coadiuvato nella stesura del libro dal triestino Emanuele Bossi.

Presenti gli autori

A presentare il volume al pubblico udinese saranno gli stessi autori, che narreranno agli intervenuti le motivazioni delle proprie scelte creative e narrative. Il thriller è il secondo capitolo della trilogia avviata con successo da 'Il Principe nel Ghiaccio' che ha già suscitato, oltre all’interesse dei lettori italiani, la curiosità e l’interessamento di un noto gruppo di produttori televisivi e cinematografici canadesi.