Chilometri di avventura da percorrere in bici: arriva Fvg Experience

FVG - Al via il 17 giugno il più grande evento di bikepacking del Friuli Venezia Giulia. Un percorso lungo circa 500 chilometri per un totale di circa 12.500 metri di dislivello positivo, da percorrere in sella alla propria mountain bike. Un’unica tappa da compiere in totale libertà, senza limiti di tempo e senza assistenza tecnica.

Un evento per tutti

Non una semplice manifestazione sportiva ma una grande occasione per lo sviluppo del turismo nei territori de Fvg. Una proposta sana ed ecologica che punta a promuovere la bellezza naturale, storica e culturale della regione. L’evento, finanziato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, non è quindi rivolto soltanto agli amanti della bicicletta ma a chiunque voglia mettersi in gioco per provare un’esperienza entusiasmante e fuori dall’ordinario.

Per maggiori informazioni invitiamo a visitare il nostro sito web all’indirizzo www.fvgexperience.it, dove dal 19 gennaio è possibile effettuare l’iscrizione all’evento. A disposizione anche la pagina Facebook e il profilo Instagram con foto, news e aggiornamenti.

