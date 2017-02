Spaccio di droga nel Medio Friuli: una denuncia e una segnalazione

CODROIPO – Dopo la maxi operazione dei carabinieri di Tolmezzo, che nei giorni scorsi ha portato all’arresto di 3 persone, è ancora il contrasto al traffico di stupefacenti a tenere impegnati i militari dell’Arma.

I carabinieri della stazione di Codroipo hanno identificato due giovani sorpresi in un’attività di spaccio. I due, un 19enne e un 24enne del posto, a seguito di perquisizione personale e domiciliare, sono stati trovati in possesso di 6 grammi di marijuana, di un bilancino di precisione e di materiale utilizzato per il confezionamento della sostanza.

La droga e il materiale è stato posto sequestro. Il 19enne è stato denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Il 24enne è stato segnalato alla Prefettura di Udine quale assuntore.