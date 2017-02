E' un 42enne di Spilimbergo il pedone investito al Cormor

UDINE - E' un 42enne di Spilimbergo il pedone investito nella tarda mattinata di venerdì di fronte al parco del Cormor, tra i comuni di Udine e Martignacco. A renderlo noto è la polizia locale dell'Uti Friuli Centrale.

Il sinistro è avvenuto poco dopo le 11.30 in via Alfredo Foni, di fronte a uno degli accessi del parco. Un 80enne alla guida di una Ford Fiesta ha urtato il 42enne mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, a pochi passi dal ponte sul Cormor.

L'uomo è caduto a terra procurandosi diverse lesioni, ed è stato necessario l'intervento dell'ambulanza del 118 per soccorrerlo e trasportarlo all'ospedale di Udine. Notevoli i disagi alla circolazione veicolare venutisi a creare, in una zona particolarmente trafficata per la vicinanza con il Centro commerciale Città Fiera.