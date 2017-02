Per la Gsa, che attende l'arrivo di Fall, c'è l'esame Roseto

UDINE - L’assenza negli allenamenti degli ultimi giorni dell’uomo più alto d’Italia, al secolo Gigi Cuccarolo, era più di un indizio che qualcosa stava per cambiare sotto i canestri della Gsa Udine. E puntualmente è arrivata la conferma: Gigi Cuccarolo passa ufficialmente all’Auxilium Torino in Serie A1, mentre dal Piemonte, in uno scambio alla pari, giunge il senegalese, ma di passaporto italiano, Abdel Fall. Nato nel 1991 a Dakar, Fall a Udine troverà un altro senegalese che in queste ultime partite è diventato, complici gli infortuni nel reparto, determinante per la Gsa: Ousmane Diop. Aumenta così il 'black power' in casa udinese e, di pari passo, l’atletismo a disposizione di coach Lardo, anche se, limitandosi alle sole misure, Udine perde molti centimetri con il cambio, essendo Fall alto 'solo' 2,02 metri contro i 2,22 metri di Cuccarolo. Il neo arrivato, che sarà ufficialmente presentato lunedì e che ha firmato anche per la prossima stagione, farà il suo debutto in bianconero nella trasferta di Chieti.

Intanto domenica, a Cividale, la Gsa Udine incrocerà il suo cammino con quello degli Sharks Roseto. All’andata gli abruzzesi si imposero per 83 a 76, ma non mancarono le polemiche a causa dell’espulsione nel finale di Allan Ray (autore nell’occasione di 31 punti) provocata da diverbi con i tifosi locali.

Coach Lardo presenta così la partita: «Sia noi sia loro siamo due squadre in fiducia, reduci da due vittorie consecutive. Roseto sta facendo un buon campionato ed è tornata in gran forma; noi, purtroppo, abbiamo ancora qualche problemino fisico, ma, giocando in casa, affrontiamo il match con grande positività».

Vanuzzo e Castelli si sono allenati con il gruppo questa settimana, sono a disposizione per il match con Roseto?

«Vanuzzo e Castelli li portiamo in panchina. Penso che possano giocare qualche minuto, sono quasi a posto, anche se, essendo fuori da tanto tempo, non possiamo aspettarci da loro un grande impiego nel nostro gioco. Purtroppo, però, l’emergenza infortuni ora riguarda il reparto dei 'piccoli' perché, oltre a Truccolo (per lui stagione finita), ha problemi Pinton che ha preso una botta alla mano e non sono sicuro di riuscire a recuperare per domenica».