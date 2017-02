Inaugurata la sede di Evergreen Life Products a San Giovanni al Natisone

SAN GIOVANNI AL NATISONE – Taglio del nastro per la nuova sede dell'azienda friulana Evergreen Life Products. Uno spazio di 3.000 mq dove sono impiegati 25 dipendenti (l’età media è di 30 anni) dislocati tra gli uffici amministrativi e operativi, la logistica nazionale ed europea e il nuovo reparto di Ricerca&Sviluppo. Ed è proprio grazie all’importante lavoro di ricerca che l’azienda è giunta alla produzione di Olivum®, l’Infuso di Foglie d’Olivo inventato e brevettato dal fondatore Livio Pesle, oggi ingrediente base di tutti i prodotti commercializzati dall’azienda.

Per la nuova sede investiti 1,5 milioni di euro

«Per realizzare la nuova sede abbiamo investito oltre 1.5 milioni di euro, un passo importante che simboleggia la crescita registrata negli ultimi quattro anni, periodo in cui siamo riusciti a moltiplicare il nostro fatturato superando quota 13 milioni di euro nel 2016 – dichiara Luigi Pesle, vicepresidente di Evergreen Life Products, che continua –. Crediamo nel capitale umano quale risorsa fondamentale per il successo dell’azienda e oggi sempre più persone stanno cogliendo l’opportunità di iniziare a collaborare con Evergreen Life Products. Così facendo riusciremo a diventare ancora più capillari sul territorio nazionale e a raggiungere l’obiettivo che ci siamo prefissati per i prossimi 5 anni: triplicare i volumi attuali così da diffondere la cultura del benessere legato alle proprietà di Olivum®.»

Seguendo la sua mission, ovvero poter contribuire al benessere fisico ed economico delle persone, Evergreen Life Products continua il suo percorso di crescita investendo costantemente in Ricerca&Sviluppo e perseguendo un progetto di espansione che al momento ha interessato i mercati di Spagna, Austria, Russia e USA, Paesi dove sorgono le sue 4 aziende compartecipate. In Italia il mercato degli integratori alimentari è in forte sviluppo (+6% rispetto al 2015) e l’azienda friulana vuole giocare un ruolo sempre più importante nel mercato di riferimento.

I commenti sull'impresa 'made in Friuli'

All’inaugurazione ha partecipato anche Maria Grimaldi, direttore generale di Confindustria Udine, che si è così espressa: «Evergreen Life Products è un’azienda che ha saputo intraprendere con coraggio e determinazione la strada dell’innovazione, adottando metodologie che hanno valorizzato una crescita misurata e costante, anticipando il nuovo paradigma della quarta rivoluzione industriale.»

Per fare un plauso ad Evergreen Life Products e alla sua scelta di investire nel territorio d’origine, durante l’evento è intervenuto anche Carlo Pali, assessore all’Ambiente e alle Opere Pubbliche del Comune di San Giovanni al Natisone, dichiarando: «L’amministrazione è orgogliosa che una realtà così innovativa, dinamica e in crescita abbia deciso, tra le tante possibilità, di investire proprio nel Comune di San Giovanni al Natisone favorendo, di fatto, l’occupazione dei giovani friulani.»