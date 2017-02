Chiarcosso cerca 10 autisti di terzo livello

UDINE - L’azienda di Autotrasporti Chiarcosso Srl di Udine ricerca dieci autisti di terzo livello denominazione ‘Super’ da inserire in organico. I candidati selezionati saranno assunti inizialmente con contratto a tempo determinato full time con possibilità di stabilizzazione al termine dei sei mesi. Il contratto prevede un orario full time con possibili turnazioni notturne. I candidati dovranno saper manovrare autotreni e autoarticolati su tratte nazionali e internazionali, meglio se con esperienza di ribaltabili laterali, posteriori e di scarrabile a gancio per cassoni.

E’ necessaria la pregressa esperienza almeno biennale nella guida di uno dei mezzi citati ed il possesso di patente C-E con A.D.R.. E’ richiesta inoltre la disponibilità a rimanere in trasferta su tratte anche europee dal lunedì al sabato. Per candidarsi è necessaria l’idoneità fisica all'impiego, non soffrire di vertigini e godere di buona salute complessivamente per salire e scendere dai cassoni.

Per candidarsi, inviare il cv via mail entro il 20 Febbraio 2017, all’i ndirizzo: ido.ubf@regione.fvg.it , citando nell’oggetto il codice 7636. Per informazioni: Centro per l'Impiego di Udine, Marinella Borriello 0432 207709, Barbara Cedaro 0432 207710, Elena Burba 0432 207711.