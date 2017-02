Arrestato un latitante albanese: era stato condannato a 9 anni

UDINE – La Procura della Repubblica di Udine (attraverso il procuratore aggiunto Raffaele Tito) aveva emesso nei suoi confronti un ordine di carcerazione per una condanna definitiva di oltre 9 anni per traffico di sostanze stupefacenti. La latitanza di O.Q. 28enne albanese, è finita a Tirana.

L’uomo faceva parte di un'organizzazione dedita al narcotraffico, smantellata dal Norm di Udine e dal Ros di Roma nell’ambito dell’inchiesta denominata ‘Tram’ avviata nel 2008 e culminata con l’esecuzione di 16 custodie cautelari in carcere eseguite in Udine e in altre località del territorio nazionale il 27 gennaio 2010. A tali provvedimenti vanno aggiunti i numerosi arresti e sequestri di stupefacente eseguiti in flagranza nel corso dell’attività.

Le indagini hanno consentito la localizzazione e cattura del 28enne sono state svolte sotto la costante direzione dell’Autorità giudiziaria friulana e con il coordinamento e supporto strategico dei Servizi Interpol e Sirene del Ministero dell’Interno dell’Ambasciata/Consolato d’Italia in Albania. Il soggetto verrà ora estradato in Italia per scontare la pena comminatagli.