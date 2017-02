Gli appuntamenti del lunedì, ecco di cosa si tratta

UDINE – Tre gli appuntamenti, a Udine, per cominciare la settimana.

Sounds Good!

Lunedì 6 febbraio ‘Silence’, l’ultimo capolavoro del maestro Martin Scorsese, tornerà in sala in versione originale all’interno del tradizionale appuntamento settimanale con il ciclo Sounds Good! Il film sarà in programma al Visionario alle 15 e 20.20, in inglese con sottotitoli in italiano. Una potente riflessione sulla religiosità e sull'animo umano, un film denso, girato in modo magistrale e candidato all'Oscar per la miglior fotografia. Come sempre disponibile presso la cassa del Visionario la scheda per la comprensione del testo a cura di Wall Street English. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.

Orchestra Filarmonica

C’è grandissima attesa per il concerto-evento che, lunedì 6 febbraio, con inizio alle 20.45, si annuncia come uno dei momenti memorabili per la storia del Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Saranno infatti ospiti del palcoscenico friulano, per l’unica data italiana in tutto il Nord oltre a Parma Yuri Temirkanov, uno dei massimi direttori d’orchestra viventi, la leggendaria Orchestra Filarmonica di San Pietroburgo che il mitico Maestro dirige ormai stabilmente da quasi trent’anni e un altro autentico astro della musica, la pianista Martha Argerich.

Kenneth Branagh Theatre Company

Dopo il successo della stagione teatrale della Kenneth Branagh Theatre Company, arriva nei cinema italiani il Riccardo III dell’Almeida Theatre di Londra. La produzione del direttore artistico Rupert Goold vede protagonisti Ralph Fiennes, il pluripremiato attore britannico nonché interprete shakespeariano d’eccellenza, nel malvagio più famoso del Bardo e il premio Oscar Vanessa Redgrave nei panni della regina Margherita. Lo spettacolo sarà in programma al cinema Centrale lunedì 6 e martedì 7 febbraio alle 19.30. La prevendita dei biglietti (biglietto intero 10 euro, ridotto e soci CEC 8 euro) è già attiva on-line sul sito www.visionario.movie e presso la cassa del cinema. Per maggiori informazioni consultare il sito www.visionario.movie, la pagina Facebook o contattare l’infoline allo 0432.227798.