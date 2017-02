Ennesimo furto di pannelli fotovoltaici in Friuli

CORNO DI ROSAZZO – Tornano nel mirino dei ladri i pannelli fotovoltaici. L’ultimo colpo della serie è avvenuto a Corno di Rosazzo nella zona di via dei Longobardi. La razzia sarebbe fruttata, dalle prime stime, qualcosa come 70 mila euro.

Il proprietario, titolare di una ditta di San Giovanni al Natisone, si è accorto che dal tetto dell’edificio sono spariti i pannelli fotovoltaici. Per questo ha sporto denuncia ai carabinieri. Dal sopralluogo effettuato in seguito, è emerso come i malviventi siano riusciti a rubare circa 300 pannelli.

Probabile quindi che i furfanti abbiamo agito con tutta calma e abbiano utilizzato diversi mezzi per compiere il furto.