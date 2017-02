Come cambia l'impresa: ecco l'open leadership

UDINE – Un nuovo modello organizzativo, adatto a chi è aperto al cambiamento e alla gestione della complessità. Si tratta dell’ ‘open leadership’, che sarà al centro dell’incontro promosso per martedì 7 febbraio alle 17 negli spazi della Factory Banca Manzano, in piazzale XXVI Luglio, a Udine. Ad affrontare il tema saranno Damiano Paoletti di Artefice, azienda insediata in Factory, Paolo Bruttini e Alessandro Bolzonello.

L'open leadership è un modello organizzativo che risponde alla complessità, ai sempre più rapidi cambi del mercato e al bisogno di implementare la capacità competitiva e innovativa delle imprese. Per tale cambiamento è necessario entrare in un territorio per molti inesplorato, che vede il ruolo del leader non più all'apice della gerarchia, ma a un livello di parità con i propri collaboratori. Per raggiungere questa sinergia l'approccio allarga la leadership delle organizzazioni aziendali, aggredendo così lo spreco più grande delle organizzazioni: il capitale umano. Chi fosse interessato a partecipare all'evento è pregato di comunicarlo all'organizzatore scrivendo all'indirizzo email: damianopaoletti13@gmail.com.

Il tema della leadership e del teamwork sarà affrontato anche in un percorso-laboratorio durante altri tre appuntamenti, in programma il 10, 17 e 24 febbraio dalle 9 alle 16.30. I primi due incontri si terranno nella sede del Ditedi, il Distretto delle Tecnologie Digitali di Tavagnacco (in via L’Aquila 1), il terzo nella sede del Banca Manzano in via Gorghi, a Udine.