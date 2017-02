Unione Ristoranti del Buon Ricordo: sono tre le new entry in Fvg

FVG - Prestigioso traguardo per i ristoranti ‘Al Sole’ di Forni Avoltri in Carnia, ‘Osteria La Pergola’ di San Daniele del Friuli e lo Storico Ristorante ‘Al Ponte’ di Gradisca d’Isonzo, entrati a far parte dell'Unione Ristoratori del Buon Ricordo, da 53 anni alfiere dell'eccellenza della tradizione gastronomica regionale italiana, che raggruppa 100 locali in Italia e nel Mondo. Il sodalizio conta in Friuli Venezia Giulia altri 7 ristoranti: ‘Al Lido’ di Muggia, ‘Carnia’ di Venzone, ‘Da Nando’ di Mortegliano, ‘Da Toni’ di Gradiscutta, ‘La’ di Moret’ di Udine, ‘Locanda Al Castello’ di Cividale, ‘Lokanda Devetak’ di San Michele al Carso.

Le prelibatezze

Il piatto del Buon Ricordo del Ristorante ‘Al Sole’ è Gnocchi di pane con cavolo cappuccio e salsiccia, quello del Ristorante ‘Osteria La Pergola’ è Bocconcini di vitello in crosta di sesamo vestito di San Daniele e salsa Montasio, mentre quello dello storico ristorante ‘Al Ponte’ è Seppioline 'in tecia' e sedano rapa. Le tre specialità sono simbolicamente effigiate sul piatto dipinto ancor oggi a mano dagli artigiani della Ceramica artistica Solimene di Vietri sul Mare, che viene donato agli ospiti in ricordo di un’esperienza unica: una prelibata pietanza da gustare, ma anche un'icona che sintetizza in modo esemplare la cucina del ristorante. Il piatto dei tre ristoranti farà crescere le collezioni dei molti appassionati che, fin dal battesimo del Buon Ricordo, raccolgono e conservano, per ogni esperienza di gusto, il segno visibile dei loro viaggi gastronomici fra le tradizioni genuine d’Italia. Oltre ai tre ristoranti friulani, sono stati accolti quest’anno nel Buon Ricordo 4 ristoranti di altre regioni italiane: Ristorante Hotel Camino a Livigno (Sondrio), Osteria di Fornio di Fidenza (Parma), Trattoria Il Francescano di Firenze, Hostaria di Bacco di Furore (Salerno).

