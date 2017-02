Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete: 6 appuntamenti in Fvg con Mec

UDINE – Martedì 7 febbraio ci celebrerà la Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete. Un appuntamento che vedrà in prima linea l'Associazione Mec (Media Educazione Comunità), impegnata in diverse iniziative in programma a Udine, Gemona del Friuli, Lestizza e Roveredo in Piano. Il programma di appuntamenti, reso possibile grazie al sostegno della Fondazione Crup e della Regione Friuli Venezia Giulia, prevede il coinvolgimento di 300 alunni, 80 genitori e 60 insegnanti, dalla scuola primaria alla scuola secondaria di secondo grado. ‘Dipende da noi: uniamoci per rendere Internet migliore’ è lo slogan scelto per l’edizione del 2017, ed è finalizzato a far riflettere i ragazzi non solo sull’uso consapevole della Rete, ma sul ruolo attivo e responsabile di ciascuno nel rendere Internet un luogo positivo e sicuro.

«La Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete è un'occasione per sensibilizzare quante più persone possibile su queste tematiche sulle quali cui lavoriamo tutto l'ann o– afferma Giacomo Trevisan, coordinatore regionale di Mec, Media Educazione Comunità -. Il Safer Internet Day ci ricorda che il miglioramento del clima in cui si lavora e ci si relaziona non è mai una questione soltanto privata, ma di comunità e di gruppo, non è locale ma globale. Inoltre un Internet migliore dipende dalla nostra capacità di collaborare e relazionarci in modo positivo con gli altri e di sentirci responsabili di questo ambiente, attori o osservatori, ma non passivi e accondiscendenti rispetto a dinamiche negative, che tutti hanno sotto gli occhi. Questo è quanto cerchiamo di trasmettere a ragazzi, genitori e insegnanti con i nostri progetti».

Sono 6 gli eventi organizzati da Mec in occasione della Giornata Mondiale della Sicurezza in Rete. Tutto il programma delle iniziative è disponibile su QUI.