Udine celebra anche quest'anno il Darwin day

UDINE - Dal 7 al 21 febbraio il Museo Friulano di Storia Naturale di Udine proporrà un fitto programma di iniziative in occasione del Darwin Day 2017. Ricorrerà, infatti, il prossimo 12 febbraio, l'anniversario della nascita di Charles Darwin e anche Udine ricorderà l'eredità scientifica del naturalista inglese del XIX secolo con eventi destinati al mondo della scuola e con iniziative aperte al pubblico più ampio.

Gli appuntamenti

Accanto ai laboratori sull’evoluzione e la cladistica per gruppi scolastici e bambini, saranno organizzate numerose conferenze in Sala Ajace, presso palazzo D’Aronco, e incontri più informali, ospitati nella nuova sede di via Sabbadini 32 del Museo Friulano di Storia Naturale, durante i quali si potrà dialogare con alcuni esperti del Museo e dell’Università di Udine. Tra i temi trattati: lo scorrere della geologia, la storia dell’evoluzionismo da Darwin al neodarwinismo, etica ed evoluzione. Tra gli appuntamenti anche quello con il Sindaco di Udine, e matematico, Furio Honsell, che nell’incontro La Natura dà i numeri parlerà di come la matematica trovi vita nel mondo naturale e possa aiutare a capire l’evoluzione.

‘Buon compleanno, Darwin!’

Culmine sarà domenica 12 febbraio, con uno speciale brindisi in compagnia di Angelo Vianello e Francesco Nazzi, dell’Università di Udine, e Giuseppe Muscio, direttore del Museo Friulano di Storia Naturale, per augurare: ‘Buon compleanno, Darwin!’. Il Darwin Day si festeggia in tutto il mondo per rendere omaggio non solo al grande scienziato naturalista che ha profondamente influenzato il pensiero moderno, ma soprattutto alla Vita su questo pianeta, purtroppo ancora troppo sconosciuta. L’iniziativa è promossa dall’associazione «Darwin Day International» che intende spronare le persone di tutto il mondo a riflettere e agire sulla base dei principi che hanno sempre ispirato Charles Darwin: coraggio intellettuale, curiosità, sviluppo del pensiero scientifico e fame di verità.

Per conoscere in dettaglio tutte le iniziative programmate, è possibile scaricare il calendario degli appuntamenti nella sezione Mostre ed eventi del sito www.civicimuseiudine.it.