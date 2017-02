Lodovica Comello: sarà la quarta Big a calcare il palco di Sanremo

SANREMO – L’orologio divora le ore e la gran serata è ormai alle porte. Dopo Al Bano, Alessio Bernabei e Clementino, spetterà alla sandanielese Lodovica Comello, con ‘Il cielo non mi basta’, calcare il palco del Festival di Sanremo.

Una stella sui social

Lodovica è già stata definita la regina dei social: secondo Reputation Manager - l’istituto che si occupa di misurare la reputazione online dei vip e non solo - la classifica social, definita della sommatoria di fan e follower su Facebook, Twitter e Instagram, vede in pole position la cantante friulana, con oltre 6 milioni di seguaci.

I messaggi ai fan

Emozionatissima e, come detto, in costante ‘contatto’ con i suoi fan, in un post del 6 febbraio, sulla sua pagina ufficiale di Facebook si legge: «Così inizia questa avventura. Vada come vada, sono felice!». Non potrebbe essere altrimenti. Nonostante la sua giovane età (ha 26 anni) e l’invidiabile curriculum – ha esordito come Francesca nella popolare serie tv ‘Violetta’, ha recitato accanto a Christian De Sica in ‘Poveri Ma Ricchi’ ed è anche conduttrice di alcuni programmi tra cui ‘Italia’s Got Talent’, show con cui tornerà in onda dal prossimo 24 febbraio – il suo sogno è da sempre la musica.

Sul palco con un cover ‘da urlo’

Ecco dunque che quest’anno, in occasione della 67° edizione del Festival – condotta dal singolare duo Conti-De Filippi - farà parte dei ‘Big’: «Manca davvero poco a Sanremo 2017 stasera. – si legge sempre sul social nel pomeriggio del 7 febbraio - Ps. Il video di ‘Il Cielo Non Mi Basta’ sarà su Vevo da domani mattina, mentre il brano sarà disponibile già da stanotte su ITunes e da domani mattina su tutti i servizi di streaming e store digitali». Da non perdere poi la sua cover: Lodovica si confronterà con un mito, ‘Le mille bolle blu’. Per una sera ‘sarà’ Mina.