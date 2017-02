SAN DANIELE - Situato ai piedi del Colle di San Daniele (nota in Italia e nel mondo per il delizioso prosciutto Dop a cui dà il nome) il Ristorante Osteria La Pergola è un locale tipico d’atmosfera, che d’inverno riceve gli ospiti con il calore della sua accogliente sala riscaldata dal caratteristico fogolar (grande camino centrale, tradizionale delle case friulane) e nella bella stagione li ospita in un fresco sottoportico. Data la sua collocazione geografica, non sorprende che l’atmosfera genuina sia completata e arricchita da una esposizione di cosce di prosciutto che, prendendosi tutto il tempo necessario, stagionano adeguatamente all’aria di San Daniele. La cucina è di tradizione, gestita con creatività, con sfiziosi antipasti e piatti a base di materie prime stagionali. Si gustano i sapori tipici di una cucina tipica friulana, rivisitata in chiave moderna e creativa con piatti creati con maestria e passione, sempre accompagnati da una scelta accurata di vini locali e di grandi etichette.

Piatto del Buon Ricordo: Bocconcini di vitello in crosta di sesamo vestito di San Daniele e salsa Montasio

Decretano il matrimonio perfetto fra le due glorie gastronomiche friulane, il dolce prosciutto di San Daniele e il saporito formaggio Montasio, questi deliziosi e teneri bocconcini di vitello, a cui il sesamo dà un tocco di terre lontane.

Ingredienti per 4 persone

800 g di bocconcini di vitello

Semi di sesamo q.b.

12 fette di prosciutto crudo di San Daniele

100 g di burro

200 g di latte

300 g di formaggio Montasio fresco

Sale e pepe

Preparazione

Coprire completamente i bocconcini con i semi di sesamo, quindi vestire i bocconcini con il prosciutto crudo. Adagiarli su una placca rivestita con un foglio di carta da forno e infornare per 20 minuti a 180°. Nel frattempo sciogliere il burro in un tegame, aggiungere il latte ed il Montasio precedentemente ridotto a cubetti. Portare ad ebollizione ed aggiustare di sale e pepe. Impiattare i bocconcini ormai cotti (il crudo è diventato croccante) e nappare con la salsa al Montasio. Servire subito.

Vino in abbinamento: Merlot – Scubla

San Daniele del Friuli (Udine) | via Venezia, 57/A | 0432954909 | www.lapergolasandaniele.it | info@lapergolasandaniele.it |

Proprietaria: Silva Beinat | Chef: Massimiliano Boscarello