“Facebook e il Web Marketing”: convegno aperto a tutti a Majano

MAJANO - Parlare di Banca Mediolanum non può che riportare alla mente le semplici parole con cui la descriveva il suo fondatore, Ennio Doris: «Costruita attorno a te». Già vent'anni fa Banca Mediolanum aveva capito le potenzialità della rete e oggi mette a disposizione del mondo dell'impresa e dell'economia friulana le proprie conoscenze in tema di social e web marketing, perché ogni operatore sia in grado di costruire da sé e attorno a sé quel mercato dove opportunamente pubblicizzato il suo prodotto trova spazio per la commercializzazione. E proprio «Facebook e il Web Marketing» è il titolo del convegno in programma per lunedì 13 febbraio, dalle 15, ospiti nella prestigiosa sede di Snaidero Rino Spa di Majano, nella sala convegni, partner del progetto assieme a Banca Mediolanum: promoter del convegno è Roberto De Grandi, docente di social media e titolare di una agenzia di web marketing.

I relatori e gli argomenti

Una full immersion nei meccanismi che muovono la promozione in rete che vedrà ospiti Pierluigi Lotti, consulente di Banca Mediolanum che parlerà della digitalizzazione bancaria, Piero Villotta, giornalista e consigliere nazionale dell'Ordine dei Giornalisti che tratterà il tema dell'evoluzione del web nella comunicazione giornalistica, Marina Zamparutti, psicologa e psicoterapeuta, che interverrà parlando del ruolo di Facebook nella vita quotidiana e l'avvocato Alessandra Sedrani, che illustrerà gli aspetti legati alla privacy su Facebook e in generale sul Web. Il convegno entrerà poi più nel tecnico con l'intervento di Alex Capponi, docente di grafica e video editor, che parlerà proprio del funzionamento della timeline di Facebook e di come impostare correttamente la grafica del proprio profilo e le conclusioni finali affidate all'organizzatore del meeting, Roberto De Grandi formatore, docente e social media specialist che spiegherà come funzionano gli strumenti principali del Facebook Marketing, l'audience network, l'edge rank e il power editor.

L'Iscrizione al convegno è completamente gratuita e ancora possibile dal sito web www.pubblicitasulweb.net alla voce convegni.