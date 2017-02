L'Anci lancia la 'campagna' per l'eleggibilità dei sindaci

UDINE - Su proposta del presidente Mario Pezzetta, Anci Fvg ha chiesto di rivedere la legge elettorale regionale in merito all’ineleggibilità dei sindaci. Per questo, durante l’Assemblea regionale svoltasi mercoledì, è stato condiviso il documento per richiedere alla Regione di modificare la legge 21/2004 consentendo a tutti i sindaci di essere candidabili e quindi eleggibili anche in Consiglio regionale. A oggi invece, secondo la norma vigente, i sindaci dei Comuni superiori a 3.000 abitanti sono obbligati a dimettersi 90 giorni prima della scadenza del quinquennio del Consiglio regionale.

«Tale incandidabilità risulta anti costituzionale perché di fatto differenzia i diritti tra i cittadini, discriminando gli amministratori locali che invece da sempre sono punto di riferimento del territorio e di chi lo abita» commenta il presidente Mario Pezzetta. «Su questo come su altri aspetti della legge elettorale regionale - aggiunge Pezzetta - l’Anci si riserva di avanzare delle proprie proposte». Anci, infatti, richiede al Consiglio regionale anche che, al momento del voto, ogni elettore possa esprimere la doppia preferenza di genere, consentendo di votare contemporaneamente candidati maschi e femmine.

Il documento è stato sottoscritto da tutti i presenti all’Assemblea: Trieste, Pordenone, Palmanova, Spilimbergo, Casarsa della Delizia, Sacile, San Canzian, d’Isonzo, Gradisca d’Isonzo, Torviscosa, Ruda, Bagnaria Arsa, Tolmezzo, Chiopris-Viscone, Aiello del Friuli, Latisana, Sagrado, Staranzano, Bicinicco, Romans d’Isonzo, Terzo di Aquileia, Aquileia, Cervignano del Friuli, Prata di Pordenone, Reana del Rojale, Ragogna, Fanna, Gemona, Manzano, Tolmezzo, San Vito al Tagliamento, San Daniele del Friuli, Roveredo in Piano, Porcia, Valvasone Arzene, Polcenigo, Carlino, S. Giorgio di Nogaro, Doberdò del Lago, Ovaro, Socchieve, Arba, Azzano Decimo, San Giorgio della Richinvelda, Cordovado, Remanzacco, S. Martino al Tagliamento, Ravascletto, Brugnera, Corno di Rosazzo, Campolongo.