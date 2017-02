Palmanova: avanti tutta con la candidatura Unesco

PALMANOVA - La candidatura UNESCO e la nomina di un commissario per la realizzazione dei lavori sul sistema di fortificazione. Questi i punti oggetto dell'incontro che si è tenuto a Roma fra la presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, accompagnata dal sindaco di Palmanova, Francesco Martines, e il ministro dei Beni e della Attività culturali, Dario Franceschini.

«Una candidatura assolutamente valida nella quale il ministro crede», ha detto Serracchiani al termine dell'incontro.

L'accelerazione dell'iter progettuale e operativo attraverso un Commissario in virtù dei 5 milioni di euro già stazionati in base al protocollo d'intesa sottoscritto lo scorso anno: questa la richiesta formulata al ministro per poter agire in maniera rapida con gli interventi sul sistema di fortificazione della città stellata che comprende le mura, le polveriere e le caserme napoleoniche.



Sulla parte finanziaria la presidente Serracchiani ha incassato dal ministro l'attenzione per un'ulteriore erogazione di risorse, in quanto il protocollo prevede un piano pluriennale di lavori.

Altro tema affrontato con Franceschini è lo stato della procedura per la candidatura Unesco. Ieri, infatti, c'è stato un incontro operativo con i partner croati, montenegrini e italiani, a seguito dell'ispezione dell'organo consultivo dell'Unesco.

Di tutto ciò è stato dettagliatamente informato il ministro, al quale è stato evidenziato il valore politico della candidatura, che è l'unica che vede protagonista l'Italia. Una candidatura transnazionale, che coinvolge oltre al nostro paese, anche uno stato, la Croazia, da poco parte dell'Unione europea e un altro, il Montenegro, che ha richiesto alla stessa Ue l'adesione.



Particolarmente soddisfatto il sindaco Martines, il quale ha affermato che si è trattato di un "incontro fruttuoso", nel corso del quale non solo il ministro ha manifestato il suo legame affettivo con Palmanova, ma ha soprattutto dimostrato di conoscerne i problemi.

«L'impressione - ha detto Martines - è che l'attenzione sia a livello regionale che a livello nazionale per Palmanova in questo momento sia massima. In quest'ottica è stato ribadito che il riconoscimento UNESCO rappresenterebbe un valore aggiunto non solo per il Friuli Venezia Giulia ma per tutta l'Italia».

L'incontro con Franceschini (© Regione Fvg)