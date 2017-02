Coldiretti Fvg torna in tv: a Geo & Geo si parla di malga Montasio

CHIUSAFORTE - Coldiretti Fvg ritorna a Geo&Geo, la trasmissione tv condotta su Rai 3 da Sveva Sagramola. Dopo l’approfondimento della scorsa settimana sull’azienda agricola Faleschini di Malborghetto-Valbruna, nella puntata di venerdì 10 febbraio (inizio alle 15.50) si parlerà di Montasio Dop di montagna del caseificio dell'omonima malga, appartenente alla rete di agriturismi di 'Campagna Amica'. In studio, per Coldiretti Fvg, Vanni Micolini dell’associazione Allevatori Fvg, responsabile della malga, luogo di lavoro da giugno a ottobre per uno staff di 18 persone tra pastori, casari, cuochi, camerieri e altri addetti.

Sarà l’occasione per dare spazio alla storia della malga, alla poesia dei luoghi dell’altopiano del Montasio e alle peculiarità di un prodotto premiato tra l’altro come miglior formaggio di malga in vari concorsi. Ma si ragionerà anche più in generale di Montasio Dop, con particolare riferimento a quello prodotto dal Consorzio Agrario del Fvg nella Latteria di Venzone.



Nello spazio dedicato alla regione, insieme a Micolini sarà presente pure una chef Fvg (Gabriella Cottali della Locanda Devetak di Savogna D’Isonzo) che cucinerà e racconterà i piatti della tradizione.