Alvaro Soler: arriva a Lignano, unica tappa del Nordest

LIGNANO - Alvaro Soler non si ferma più e dopo il successo in radio e di vendita dei singoli 'El Mismo Sol', 'Sofia', 'Libre' ed 'Eterno agosto' che hanno conquistato ben 13 dischi di platino in totale, il cantautore spagnolo torna a grande richiesta live in Italia quest’estate con il suo 'Summer tour 2017' che lo vedrà esibirsi nelle principali arene e festival italiani e che vede oggi annunciate nuove imperdibili date. L’artista, amatissimo dal pubblico italiano, sarà protagonista sul palco del Lignano Sunset Festival, venerdì 11 agosto, unico live nel Nordest.

Lignano Sunset Festival

A impreziosire l’evento, che si annuncia già come uno dei più attesi dell’estate, anche uno special guest che verrà svelato nelle prossime settimane. I biglietti per l’evento, organizzato da Città di Lignano Sabbiadoro e Sunset Events srl, in collaborazione con la Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia PromoTurismoFVG «Music&live» e Zenit srl e inserito nel Lignano Sunset Festival, saranno in vendita a partire dalle 10.00 di sabato 11 febbraio sul circuito Ticketone (la pre-sale sarà attiva su Io Vado Club dalle 10 di venerdì 10 febbraio) e a breve sui circuiti esteri Eventim e Oeticket.

Info, prezzi e punti vendita su www.azalea.it.