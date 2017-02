A Udine si presenta la legge contro lo spreco alimentare

UDINE - Venerdì 10 febbraio, alle 18, al punto vendita Eurospar in piazzale Rita Levi Montalcini (nei pressi del nuovo Terminal Studenti), a Udine, si terrà l’incontro «Un’opportunità da non sprecare» per presentare la cosiddetta «legge Gadda» contro lo spreco alimentare, approvata dal Parlamento la scorsa estate (con la legge 19 agosto 2016, 166).

Riuso

La legge è stata scritta e approvata con l’obiettivo di incentivare il circuito del riuso e della cessione gratuita del cibo, e per promuovere un modello di consumo e di produzione sostenibile. L’attività di informazione e sensibilizzazione dei consumatori e in particolare nei confronti delle giovani generazioni è una delle strategie indispensabili per raggiungere gli intenti della legge. All’incontro, organizzato da Paolo Coppola, con la collaborazione di Aspiag Service Srl - Despar Nordest, nella figura del direttore Fabrizio Cicero, sarà presente la deputata del Partito Democratico e promotrice della legge, Maria Chiara Gadda. «La politica, in momenti delicati come quelli attuali, ha il compito di dare risposte e questa legge, nata dalla determinazione di una giovane parlamentare al suo primo mandato, va nella giusta direzione, per un utilizzo consapevole e virtuoso delle risorse ed un aiuto concreto a chi è in difficoltà. La città di Udine, da questo punto di vista, è all’avanguardia, grazie alla sensibilità dell’Amministrazione comunale e all’attivismo delle realtà associative che si occupano di questi temi, con il coinvolgimento del sistema produttivo e della grande distribuzione» commenta il deputato udinese.

Il programma

Dopo i saluti dell’assessore del Comune di Udine Raffaella Basana, di Fabrizio Cicero e del direttore marketing Despar Nordest, Fabio Donà, interverranno Maria Chiara Gadda, Maria Sandra Telesca, assessore alla Salute della Regione Fvg, Francesco Marangon dell’Università di Udine, Eleonora Meloni, consigliere comunale di Udine, Sergio Meinero, presidente della Croce Rossa di Udine e Paolo Olivo, presidente del Banco alimentare Fvg.