San Valentino in Mongolfiera nei cieli del Friuli Venezia Giulia

UDINE - In occasione della Festa degli Innamorati, sabato 18 e domenica 19 febbraio (ritrovo alle 7 del mattino), Visitait.it organizza un indimenticabile volo sui colli orientali del Friuli Venezia Giulia. La partenza è prevista dal campo volo Always di Povoletto e avrà durata indicativa di un’ora. A bordo saranno disponibili fino a 12 posti per cesta. L’attività inizierà con il gonfiaggio del pallone, durante la quale è possibile seguire tutti i preparativi e dare sfogo a ogni curiosità. Prima della partenza, verrà effettuato il briefing pre-volo e poi si comincerà a salire per ammirare l’alba e il panorama come se si fosse ‘posati su una nuvola’.

Chi vi porterà fra le nuvole?

Il comandante di volo è il signor Paolo Barbieri, pilota certificato dall’Enac (Ente Nazionale dell’Aviazione Civile) per il lavoro aereo ed il trasporto di passeggeri. Barbieri mette a frutto la sua grande esperienza iniziata nel 1985 e culminata con il titolo di Campione Italiano nel 1988. In questi anni si è divertito a cimentarsi in qualche impresa speciale, come la trasvolata delle Alpi, e ha partecipato a oltre 100 raduni in tutta Europa. Oggi, Barbieri viene considerato uno dei piloti più famosi e con maggiore esperienza nel volo in mongolfiera di tutta Italia.