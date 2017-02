Incidente in via Mentana: due feriti

UDINE – Incidente stradale, nel pomeriggio di giovedì, in via Mentana. Due automobilisti sono rimasti feriti in seguito allo scontro delle loro vetture e sono stati costretti a ricorrere alle cure dei sanitari del 118. Entrambi sono stati trasportati al Pronto Soccorso con un’ambulanza.

Ancora poco chiara la dinamica dei fatti, alla cui ricostruzione stanno lavorando gli agenti della Polizia locale dell’Uti Centrale. Quello che si sa è che una Fiat Panda condotta da un uomo del 1951, residente fuori città, si è scontrata con una Hyundai condotta da una donna classe 1961, anch’essa residente fuori Udine. Il sinistro è avvenuto alle 15.45.