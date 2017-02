Arriva la prima eclissi del 2017!

FVG - Quest’anno saranno quattro le eclissi: due di Sole e due di Luna. La prima sarà l’11 febbraio all’1.44, ore italiane. Si tratta di un’eclissi penumbrale di Luna, nel segno del Leone. Il fenomeno sarà visibile anche in Italia e nel resto d’Europa. La Luna entrerà nella penombra alle 23.34 di venerdì 10, per raggiungere il massimo all’1.44 dell’11, e uscirà dalla penombra alle 3.53. Secondo alcuni studiosi le eclissi di Sole hanno effetto per tanti anni, mentre quelle di Luna per tanti mesi quante sono le ore delle loro durata. Cambia anche la loro influenza a secondo del segno in cui si verificano. Ecco per perché, segno per segno, qui.