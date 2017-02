Nello scorso biennio stanziati oltre 2 milioni per impianti e manifestazioni

UDINE - Oltre due milioni di euro a sostegno dello sport nell'anno 2015-16, per finanziare le strutture in concessione, quelle di diretta gestione nonché le manifestazioni e le attività sportive. È il bilancio che l'assessore all'Educazione, Sport e Stili di Vita Raffaella Basana ha illustrato per sottolineare, ancora una volta, l'impegno del Comune di Udine nel promuovere la pratica sportiva, specialmente nelle famiglie. «I numeri lo dimostrano: l'amministrazione punta sempre più a sostenere lo sport come elemento di socialità e di sostegno a una vita attiva – spiega. E questo specialmente nei bambini: basti pensare che nella nostra regione, a quanto risulta dall'indagine Okkio alla Salute, il 24% del totale, oltre 15 mila, risulta sopra il peso forma (tra questi oltre il 5 per cento è obeso), mentre solo il 19% svolge un'attività ludico motoria»

Andando nel dettaglio

Il Comune di Udine stanzia quasi 300 mila euro per le manifestazioni sportive: ha sostenuto 69 domande per attività continuativa stanziando oltre 140mila euro, e 28 manifestazioni stanziando 66.000 euro. A queste si aggiunge il progetto ‘Far sport - Oltre la crisi’ l'iniziativa lanciata nel 2015 per garantire un sostegno economico alle famiglie che non possono permettersi di pagare l'iscrizione dei figli a una disciplina sportiva. Ha visto nel 2015/16 l'erogazione di 57.200 euro (di cui 12.200 da Amga Energia Servizi Srl e 5.000 da Cassa di Risparmio Fvg), per un totale di 461 richieste. Nel 2017 il progetto vanta domande e fondi in aumento (493 le domande ammesse a contributo, per un importo impegnato di 60.382,37 euro). Per promuovere la pratica motoria, oltre a sostenere le associazioni, il Comune organizza inoltre nelle sue strutture corsi di ginnastica per adulti e anziani, gruppi di cammino, corsi di ballo di gruppo e di nuoto per bambini e per le famiglie, che hanno sempre un ottimo riscontro.

Un sentito ringraziamento

«Il nostro grazie va alle società sportive, che con le loro attività e il loro entusiasmo sono il vero motore dell'attività sportiva cittadina – continua ancora l'assessore Basana - .Siamo orgogliosi di poter dare loro il sostegno che meritano per il loro impegno». Per quanto riguarda invece gli impianti, il Comune di Udine assegna, per coprire i costi di gestione, 290.000 euro per Bocciodromo Comunale, Palasport ‘Manlio Benedetti’, Complesso rugbistico, Polo Atletico Udinese e 467.000 euro per gli impianti calcistici circoscrizionali e la palestra Cernich (tutti in gestione a terzi). Per la pista di pattinaggio e gli impianti calcistici, da poco dati in concessione, il dato 2015-16, ovviamente parziale, è di 48.500 euro. Infine, per le piscine comunali e le palestre lo stanziamento viaggia attorno al milione di euro, con una percentuale di recupero sui costi di gestione attorno al 30 per cento.