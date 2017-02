67° Festival di Sanremo: anche Lodovica sul palco per la finale

SANREMO – Ultima serata per la 67^ edizione del Festival di Sanremo. Fra i finalisti ci sarà anche la sandanielese Lodovica Comello. Già definita la regina dei social con oltre 6 milioni di seguaci, la giovane friulana ha condiviso passo passo il ‘suo’ Festival con i fans, ricordando da subito che: «Vada come vada, sono felice!».

La stampa e le pagelle

La 26enne - che ha esordito come Francesca nella popolare serie tv ‘Violetta’, ha recitato accanto a Christian De Sica in ‘Poveri Ma Ricchi’ ed è anche la conduttrice di alcuni programmi tra cui ‘Italia’s Got Talent’, show con cui tornerà in onda dal prossimo 24 febbraio - non ha ricevuto però, dopo la prima serata, il benestare della stampa, che le ha dato dei voti piuttosto bassi. Un po’ meglio, anche se non troppo, la pagella portata a casa dopo la serata di giovedì 9 febbraio, quando Lodovica si è misurata con una Super Big, Mina, e la famosissima ‘Le mille bolle blu’.

Ultima serata

Ancora poche ore e sapremo il verdetto. Questa sera ascolteremo le sedici canzoni dei Campioni rimaste in competizione. I brani saranno sottoposti a una nuova votazione con sistema misto del pubblico, tramite televoto, della giuria degli esperti e della giuria demoscopica. Al termine delle esibizioni assisteremo poi a uno ‘scontro’ tra i primi tre brani in classifica che saranno nuovamente sottoposti alla votazione con sistema misto. La canzone che otterrà la percentuale di voti maggiore sarà proclamata vincitrice del Festival.